Trials of Mana: Neuer Gameplay-Trailer zur Rollenspiel-Neuauflage

Square Enix hat einen neuen Trailer zum Rollenspiel Trials of Mana veröffentlicht, das im April 2020 erscheint. Das Video zeigt neue Eindrücke von der farbenfrohen Fantasy-Welt und bringt uns die Story, spielbaren Charaktere und Gameplay-Details ein wenig näher.Trials of Mana ist eine Neuauflage des dritten Teils der Mana-Reihe. Dieser war 1995 erstmals unter dem Namen Seiken Densetsu 3 in Japan erschienen, das Remake bietet nun komplett überarbeitete HD-Grafiken, einen neuen Soundtrack und eine Synchronisation für alle Charaktere. Zu Beginn des Abenteuers können Spieler aus sechs unterschiedlichen Helden wählen und sich ein Team bestehend aus einem Helden und zwei Begleitern zusammenstellen. Je nach gewählter Kombination nimmt die Geschichte einen anderen Verlauf.Wie der neue Trailer zeigt, finden Kämpfe in Trials of Mana in Echtzeit statt, im Vergleich zum Original lassen sich jedoch zahlreiche Verbesserungen beim Kampfsystem finden. Beispielsweise können gemeinsame Fähigkeiten freigeschaltet und Klassenwechsel vorgenommen werden. Insgesamt lassen sich so mehr als 300 Fähigkeiten nutzen.Trials of Mana erscheint am 24. April 2020 für den PC, die PlayStation 4 und die Nintendo Switch