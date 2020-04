Trials of Mana - Remake des Rollenspiel-Klassikers im Launch-Trailer

▼ Ganzen Artikel anzeigen ▼

Square Enix veröffentlicht heute mit Trials of Mana eine Neuauflage des klassischen Rollenspiels Seiken Densetsu 3 in einer umfassend überarbeiteten Neuauflage. Zum Start gibt es jetzt den offiziellen Launch-Trailer zu sehen, der auf das farbenfrohe Fantasy-Abenteuer einstimmt.Seiken Densetsu 3 war 1995 ausschließlich in Japan für das SNES beziehungsweise Super Famicom veröffentlicht worden. Im Sommer 2019 gab es dann eine weltweite Veröffentlichung als Teil der "Collection of Mana" auf der Nintendo Switch . Mit Trials of Mana erscheint das Spiel nun als 3D-Remake für den PC, die PlayStation 4 und die Switch. Der Klassiker wurde dazu von Grund auf neu entwickelt und hat neben grafischen Verbesserungen auch ein verbessertes Klassen- und Fähigkeitensystem erhalten.Square Enix hat außerdem den Soundtrack für die Neuauflage überarbeitet und den Charakteren eine Synchronisation spendiert, welche wahlweise auf Englisch oder Japanisch bereitsteht. Vor dem Kauf kann Trials of Mana in Form einer Demoversion ausprobiert werden.