Transformers: Reactivate - Neues Transformers-Spiel angekündigt

Der britische Entwickler Splash Damage hat ein neues Transformers-Spiel für PC und Konsole angekündigt: Bei Transformers: Reactivate halndelt es sich um einen kooperativen Online-Shooter für bis zu vier Spieler, in dem die Erde von einem besonders gefährlichen Feind bedroht wird.Wie es der Ankündigungstrailer zu Transformers: Reactivate verrät, wird in dem Spiel die Erde von The Legion angegriffen, eine bislang eher wenig bekannte Spezies der Transformers, die aus den Zellen des Decepticon Galvatron entstanden ist. Offenbar ist es Legion sogar gelungen, die Autobots als Beschützer der Erde auszuschalten, zumindest vorläufig.Diese müssen von den Spielern zunächst aus den Trümmern der zerstörten Städte geborgen und - der Titel sagt es bereits - reaktiviert werden. Genau dies zeigt uns auch das Ankündigungsvideo, Gameplay gibt es leider noch keines zu sehen. Gespielt wird wahlweise allein oder mit bis zu drei Freunden. Wann Transformers: Reactivate erscheint, ist noch nicht bekannt, für 2023 ist eine geschlossene Beta geplant.