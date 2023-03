Toxic Crusaders: Retro-Prügler versprüht Pixelcharme und viel Humor

Nostalgische Mutanten-Klopperei

Das Indie-Studio Retroware hat mit Toxic Crusaders ein neues Spiel vorgestellt, das Beat'em up-Fans und insbesondere Kenner der gleichnamigen Zeichentrickserie begeistern soll. Für diese - aber auch alle anderen - steht jetzt ein erster Trailer bereit, der schon einmal reichlich charmante Retro-Action liefert.Toxic Crusaders basiert auf der gleichnamigen Zeichentrickserie aus den 1990er-Jahren, die hierzulande aber längst nicht eine Bekanntheit erlangen konnte, wie sie etwa die Turtles bis heute genießen. Ebendiese dürften aber auch das Vorbild für das kommende Spiel sein, denn dieses erinnert mit seiner bunten Pixel-Grafik wohl nicht ganz zufällig an das recht erfolgreiche Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge von 2022.In dem Beat'em up müssen Spieler die Stadt Tromaville gegen Dr. Killemoff und seine Schergen verteidigen und können dafür einen von sieben Helden auswählen, die alle ihre eigenen Moves und Spezialfähigkeiten mitbringen. Bereitstehen neben Toxie noch No-Zone, Junkyard, Major Disaster und Headbanger, Yvonne und Mrs. Junko. Gekämpft wird entweder allein oder im Koop mit bis zu drei weiteren Freunden.Toxie war übrigens auch schon der Held in der Trash-Filmreihe Atomic Hero der 1980er und 90er-Jahre und wer sich in diesen wie zuhause fühlt, darf sich im Spiel auf weitere Gastauftritte aus Troma-Produktionen wie Class of Nuke 'Em High, Poultrygeist: Night of the Chicken Dead oder Sgt. Kabukiman N.Y.P.D freuen - nur eben im kinderfreundlichen Cartoon-Stil.Toxic Crusaders soll noch in diesem Jahr für den PC, die PlayStation 4 Xbox Series X/S und Nintendo Switch erscheinen, ein genaues Startdatum gibt es aber noch nicht.