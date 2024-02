Tomb Raider 1-3 Remastered: Drei Lara Croft-Klassiker neu aufgelegt

Ab sofort ist Tomb Raider 1-3 Remastered für PC und Konsole erhältlich und verspricht Nostalgie pur mit den ersten drei Teilen der Kultreihe - mit verbesserter Grafik und sämtlichen Erweiterungen. Den Start begleitet ein neues Video, das viele Ausschnitte aus der Sammlung zeigt.Alle drei Spiele wurden vom Entwickler Aspyr für aktuelle Gaming-Hardware angepasst. Erkennbar wird dies neben der optimierten Steuerung vor allem an der verbesserten Grafik, auch wenn diese natürlich nicht das Niveau der neuesten Tomb-Raider-Spiele erreicht - es handelt sich eben um ein Remaster und kein vollständiges Remake der Klassiker.Wer sich hingegen die originale Polygon-Grafik zurückwünscht, kann diese jederzeit per Knopfdruck aktivieren. Enthalten sind Tomb Raider 1 (1996) mit der Erweiterung "Unfinished Business", Tomb Raider 2 (1997) plus "Golden Mask" sowie Tomb Raider 3 (1998) inklusive "The Lost Artifact". Tomb Raider 1-3 Remastered ist für den PC (Steam, GOG, Epic Games Store), die PlayStation 4 Xbox Series X/S sowie Nintendo Switch verfügbar.