Titan Quest 2 wurde offiziell für PC und Konsole angekündigt

Titan Quest 2 im ersten Cinematic-Trailer

Das Action-Rollenspiel Titan Quest bekommt nach vielen Jahren einen Nachfolger: THQ Nordic kündigte Titan Quest 2 am Wochenende an, Schauplatz darin wird erneut das alte Griechenland sein, wo Spieler gegen Götter und mystische Kreaturen kämpfen. Ein erster Trailer stimmt auf das Szenario ein.Titan Quest 2 macht die Göttin der Vergeltung Nemesis zur großen Antagonistin, die jeden in die Verdammnis schickt, der sich gegen sie stellt. Dazu zählt natürlich auch der von Spieler erschaffene Held, der allerdings vorhat, Nemesis die Stirn zu bieten und dabei auf die Unterstützung anderer Götter zählen darf.Fest steht, dass das bereits aus dem 2006 erschienenen ersten Teil bekannte Charaktersystem zurückkehren wird. Bei diesem kombinieren Spieler zwei unterschiedliche Spezialisierungen, sogenannte Meisterschaften, und erschaffen so ihren eigenen Helden. Dieser lässt sich fortlaufend verbessern und mit neuen Gegenständen und Waffen ausstatten, die sich in der Spielwelt finden lassen und die von besiegten Gegnern fallen gelassen werden.Kämpfe sollen in Titan Quest 2 herausfordernd sein: Gegner verbünden sich und greifen gemeinsam mit ihren individuellen Fähigkeiten an. Dank Online-Multiplayer müssen Spieler den Göttern und Fabelwesen aber nicht alleine die Stirn bieten, sondern können sich mit weiteren Helden zusammenschließen.Titan Quest 2 entsteht beim deutschen Studio Grimlore Games (SpellForce 3) und erscheint für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S . Ein Erscheinungsdatum gibt es noch nicht.