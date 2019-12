The Witcher - Netflix zeigt den finalen Trailer zur Fantasy-Serie

Schon in wenigen Tagen startet bei Netflix die erste Staffel der Roman-Adaption von The Witcher. Vorab stimmt der Streaming-Dienst nun mit einem letzten Trailer auf den Serienstart ein - dabei verrät das neue Video nun auch weitere Details zur Handlung.Ausgangspunkt der ersten Staffel ist demnach der Überfall der Armee von Nilfgaard auf das Königreich Cintra. Ziel der Angreifer ist es dabei, die junge Prinzessin Cirilla (gespielt von Frey Allan) zu entführen. Diese kann jedoch fliehen und begibt sich auf die Suche nach dem Hexer Geralt von Riva (Henry Cavill), der sie schließlich in seine Obhut nimmt. Auf ihrer gemeinsamen Reise führt das Schicksal die beiden außerdem mit der mächtigen Magierin Yennefer von Vengerberg (Anya Chalotra) zusammen.Die erste Staffel von The Witcher startet mit insgesamt acht Folgen am 20. Dezember 2019 bei Netflix. Schon jetzt hat Netflix die Serie um mindestens eine zweite Staffel erweitert, diese soll allerdings erst 2021 folgen.