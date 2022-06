The Texas Chain Saw Massacre - Erstes Gameplay aus dem Horrorspiel

Der Film The Texas Chain Saw Massacre ist für Horror-Fans bis heute Kult, auf eine gelungene Videospieladaption warten diese bislang aber vergeblich. Gun Interactive und Sumo Digital möchten dies künftig ändern: Ein neuer Trailer zeigt jetzt zum ersten Mal, wie der Multiplayer-Titel in Bewegung aussieht.Bei The Texas Chain Saw Massacre handelt es sich um ein asymmetrisches Multiplayer-Spiel. Während ein Spieler in der Rolle von Leatherface die Kettensäge schwingen darf, werden alle weiteren Teilnehmer zu potentiellen Opfern, die versuchen müssen, lebend aus der gefährlichen Situation zu entkommen. Wie der nun veröffentlichte Trailer deutlich macht, versuchen die Entwickler dabei, die Schauplätze und Atmosphäre des Filmklassikers aus dem Jahr 1974 möglichst originalgetreu einzufangen.The Texas Chain Saw Massacre erscheint neben dem PC auch für die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X/S , allerdings nicht mehr in diesem Jahr: Gun Interactive hat den Release-Zeitraum grob auf 2023 eingegrenzt.