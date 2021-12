The Texas Chain Saw Massacre - Der Kult-Horror wird zum Videospiel

Gun Interactive, das Studio hinter Friday the 13th: The Game, hat ein weiteres Videospiel angekündigt, das ebenfalls auf einer legendären Horrorfilmreihe basiert: The Texas Chain Saw Massacre entsteht zusammen mit Sumo Nottingham, ein erster Trailer liefert schon mal einen Vorgeschmack auf die beklemmende Atmosphäre des Spiels.So wie bei Friday the 13th: The Game handelt es sich auch bei Texas Chain Saw Massacre um einen asymmetrischen Multiplayer-Titel. Das bedeutet dann wohl: Während ein Spieler die Hautmaske des Kettensägen-schwingenden Leatherface aufsetzen darf, müssen die weiteren Teilnehmer einen Weg finden, möglichst am Stück aus der Gefahrensituation zu entkommen. Genauere Details zum Gameplay sind allerdings noch nicht bekannt und der Ankündigungstrailer zeigt leider noch keinerlei Spielszenen.Einen Termin hat das Videospiel The Texas Chain Saw Massacre bislang leider noch nicht. Für den nächsten Film der Reihe sieht dies zum Glück anders aus: Dieser startet am 18. Februar 2022 weltweit bei Netflix.