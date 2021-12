Slitterhead: Gruseliger Trailer zum neuen Spiel des Silent Hill-Machers

Silent Hill-Schöpfer Keiichiro Toyama will uns in Zukunft wieder das Fürchten lehren, allerdings nicht mit einem weiteren Ableger der Survival-Horror-Reihe, sondern mit einer vollkommen neuen Schreckensvision: Slitterhead scheint dabei zwar deutlich actionreicher, aber nicht minder unheimlich zu werden, wenn man sich am ersten Teaser-Trailer orientiert.Angekündigt wurde Slitterhead bereits vor ein paar Tagen im Rahmen der Game Awards. Das Spiel entsteht beim Bokeh Game Studio, welches Toyama erst letztes Jahr gegründet hatte. Um was genau es in Slitterhead geht, ist noch unklar, das erste Video zeigt aber eine vermutlich japanische Großstadt als Schauplatz und eine Reihe als Menschen getarnter Parrasiten, die von einem Unbekannten mit einem Schwert bekämpft werden.Fest steht, dass Akira Yamaoka für die musikalische Untermalung zuständig ist. Der Komponist hatte in der Vergangenheit unter anderem auch an Silent Hill mitgewirkt. Wann und für welche Plattformen Slitterhead erscheint, ist noch nicht bekannt.