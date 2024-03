The Sinking City 2: Fortsetzung des Horror-Adventures angekündigt

Survival-Horror für Lovecraft-Fans

The Sinking City erhält eine Fortsetzung: Das in der Ukraine beheimatete Entwicklerstudio Frogwares hat Teil 2 des auf der Welt von H. P. Lovecraft basierenden Adventures nun auch offiziell angekündigt, ein erster Trailer macht uns mit dem neuen Schauplatz und dem Protagonisten vertraut.Allzu viel ist zur Story von The Sinking City 2 allerdings noch nicht bekannt, fest steht aber, dass dieses Spieler in den 1920er-Jahren in die überflutete Stadt Arkham führt. Dort müssen diese nicht nur die Geheimnisse dieses verfluchten Ortes lüften, sondern auch gegen verschiedene Kreaturen kämpfen, die dem Lovecraft-Mythos entsprungen sind.Frogwares verspricht ein klassisches Survival-Horror-Abenteuer in der Third-Person-Perspektive, ein breites Waffenarsenal und ein umfangreiches Inventarsystem. The Sinking City 2 nutzt die Unreal Engine 5 und dürfte daher noch einmal ein gutes Stück schöner als der 2019 veröffentlichte Vorgänger (Unreal Engine 4) aussehen. Gameplay-Material zeigt der erste Trailer aber leider noch keines.The Sinking City 2 soll 2025 für den PC, die PlayStation 5 sowie die Xbox Series X/S erscheinen. Wer möchte, kann das Projekt schon bald via Kickstarter unterstützen.