The Rogue Prince of Persia: Neues Spiel wechselt ins Roguelite-Genre

2D-Action-Plattformer-Roguelite in Persien

Ubisoft hat ein weiteres Spiel der Prince of Persia-Reihe enthüllt: Bei The Rogue Prince of Persia handelt es sich um ein Action-Roguelite mit 2D-Grafikstil, das Platforming und schnelle Kämpfe miteinander verbindet. Wie das aussieht, zeigt ein erster Trailer.Schauplatz von The Rogue Prince of Persia ist Ktesiphon, die fiktive Hauptstadt des persischen Reiches. Als diese eines Tages zum Ziel einer Invasion durch die Hunnen wird, muss der Prinz höchstpersönlich einen Weg finden, die Angreifer abzuwehren. Das Besondere: Stirbt der Prinz, durchlebt er denselben Tag aufs Neue, kann aber natürlich aus seinen Fehlern lernen, bis er schließlich in der Lage ist, den Anführer der Hunnen zu bezwingen.Beim Gameplay kombiniert The Rogue Prince of Persia Jump-and-Run-Elemente mit Kämpfen gegen zahlreiche Feinde und Bossgegner. Der Prinz beherrscht auch hier natürlich seinen typischen Wandlauf, um etwa entfernte Plattformen zu erreichen oder geschickt Angriffen auszuweichen. Für Konter kann der Held auf verschiedene anpassbare Primär- und Sekundärwaffen zurückgreifen und durch Medaillen besondere Fähigkeiten freischalten.Anders als im erst kürzlich veröffentlichten Prince of Persia: The Lost Crown wird die Welt von The Rogue Prince of Persia prozedural generiert, sodass jeder Durchgang einzigartig ist und neue Herausforderungen verspricht.The Rogue Prince of Persia entsteht beim Studio Evil Empire (Dead Cells: Return To Castlevania) und es erscheint am 14. Mai 2024 bei Steam im Early Access. Zu einem späteren Zeitpunkt sollen dann außerdem Versionen für weitere Plattformen folgen.