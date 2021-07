The Legend of Zelda: Skyward Sword HD - Neuer Trailer zum Remaster

Zwar wird es noch eine Weile dauern, bis für die Nintendo Switch ein vollkommen neues Zelda-Spiel erscheint, schon in wenigen Tagen wird die Bibliothek der Hybrid-Konsole aber zumindest um ein weiteres Remake eines Klassikers reicher. Vorab zeigt Nintendo einen neuen Trailer zu The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, das ursprünglich mal für die Wii veröffentlicht wurde.The Legend of Zelda: Skyward Sword HD wurde selbstverständlich umfassend für die Nintendo Switch optimiert und kommt mit einer angeapssten Steuerung in den Handel. Spieler können wahlweise die Bewegungssteuerung der Joy-Cons nutzen oder erstmals auf eine klassische Knopfsteuerung zurückgreifen. Auf der Switch Lite ist letztere natürlich ohnehin die einzige Option.Ebenfalls lässt sich jetzt der Schwert-Geist Phai jederzeit vom Spieler herbeirufen, um diesem mit Hinweisen zur Seite zu stehen. Hinzu kommen unter anderem eine automatische Speicher-Funktion und die Möglichkeit, Videosequenzen zu überspringen.The Legend of Zelda: Skyward Sword HD erscheint am 16. Juli 2021 für die Nintendo Switch.