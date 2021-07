Der Launch-Trailer zu The Legend of Zelda: Skyward Sword HD ist da

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD war ursprünglich 2010 für die Nintendo Wii veröffentlicht worden, am Freitag kommt das Spiel nun auch für die Switch in den Handel. Neben der Grafik wurde unter anderem die Steuerung des Klassikers optimiert. Wenige Tage vor dem Verkaufsstart zeigt Nintendo den offiziellen Launch-Trailer.Auf der Nintendo Switch läuft The Legend of Zelda: Skyward Sword HD im Vergleich zur Wii in einer höheren Auflösung (1080p statt 480p) und mit 60 fps anstelle von 30 fps. Neben der Bewegungssteuerung des Originals kann Link nun auch mit den Sticks und Tasten durch sein Abenteuer navigiert werden. Ebenfalls neu: Die Kamera ist nun frei drehbar, was damals auf der Wii noch nicht ging.Zusätzlich zur manuellen Speicheroption sichert das Spiel Fortschritte auch automatisch. Videosequenzen können übersprungen und Dialoge vorgespult werden. Der Schwert-Geist Phai soll nun außerdem weniger nerven, kann aber jederzeit auf Knopfdruck herbeigerufen werden.The Legend of Zelda: Skyward Sword HD erscheint am 16. Juli 2021 für die Nintendo Switch.