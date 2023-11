The Invincible: Launch-Trailer zum Weltraumabenteuer veröffentlicht

Ab sofort laden Starward Industries und die 11 Bit Studios Spieler auf ein außergewöhnliches Weltraumabenteuer ein: Diese können in The Invincible einen fremdartigen Alienplaneten erkunden und dabei verschiedene Gefahren überstehen.The Invincible basiert frei auf einem gleichnamigen Roman des polnischen Schriftstellers Stanisław Lem aus dem Jahr 1964. In der Geschichte landen Spieler in der Rolle der Wissenschaftlerin Yasna auf dem geheimnisvollen Planeten Regis III und begeben sich dort auf die Suche nach den verschwundenen Mitgliedern ihrer Crew.Gespielt wird das als reine Singleplayer-Erfahrung ausgelegte Abenteuer in der Ego-Perspektive. Spieler werden in der fremden Welt immer wieder mit verschiedenen Phänomenen, Kreaturen, aber auch Rätseln und Entscheidungen konfrontiert, während sie dem Geheimnis der verschwundenen Astronauten auf die Spur kommen.Wie das alles aussieht, zeigen die Entwickler zum Start des Spiels in einem atmosphärischen Launch-Trailer. The Invincible ist für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S erhältlich.