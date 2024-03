The Alters: Erstes Gameplay aus dem ungewöhnlichen Sci-Fi-Spiel

"Was wäre wenn...?" einmal anders

Im kommenden Sci-Fi-Titel The Alters müssen Spieler als gestrandeter Raumfahrer auf einem gefährlichen Planeten ums Überleben kämpfen. Das Besondere: Sie sind dabei nicht gänzlich auf sich allein gestellt, sondern können alternative Versionen ihrer selbst erstellen - was aber auch Probleme mit sich bringt. Ein erster Gameplay-Trailer veranschaulicht nun die originelle Spielidee.Spieler schlüpfen in The Alters in die Rolle von Jan Dolski, einem einfachen Arbeiter, der allein auf einem lebensfeindlichen Planeten abstürzt. Schutz verspricht eine mobile Basis, die allerdings ständig in Bewegung bleiben muss, aber unmöglich von nur einer Person betrieben werden kann. Die Lösung: Mithilfe der Substanz Rapidium kann Jan "Kopien" von sich selbst erstellen.Diese sogenannten Alters stellen jedoch keine identischen Kopien dar, sondern basieren auf Scheidepunkten in Jans bisherigem Leben und zeigen, was aus ihm auf einem anderen Lebensweg geworden wäre. Sie können also vollkommen andere Persönlichkeiten, Interessen und Gefühle besitzen.Jan muss also einen Weg finden, mit seinen Alters zusammenzuarbeiten und sich dabei nicht nur seiner eigenen Vergangenheit stellen, sondern auch so manche schwere und folgenreiche Entscheidung treffen.The Alters soll noch in diesem Jahr für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheinen. Es wird direkt zum Start im PC Game Pass und Xbox Game Pass enthalten sein.