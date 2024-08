Terminator Zero: Der offizielle Trailer zur Netflix-Serie ist online

Terminator als Netflix-Anime

KI-Konkurrenz für Skynet

Am 29. August geht auf Netflix der Kampf gegen Skynet in die nächste Runde, allerdings nicht als abendfüllender Actionfilm, sondern in (animierter) Serienform: In Terminator Zero soll dann eine konkurrierende KI den Tag des jüngsten Gerichts verhindern. Das wird jedoch alles andere als einfach, wie nun der offizielle Trailer zeigt.Erst kürzlich hatte Netflix den ersten Teaser zu Terminator Zero veröffentlicht, nun steht auch die ausführliche Vorschau zu dem Anime-Projekt bereit, welches von Skydance gemeinsam mit Production I.G. produziert wird. Vor allem Anime-Fans dürfte dieses etwa wegen Hits wie Ghost in the Shell oder Attack on Titan ein Begriff sein.Der Trailer zeigt noch einmal ausführlich, worum es in Terminator Zero geht: im Jahr 2022 führen die verbleibenden Menschen einen aussichtslosen Krieg gegen die künstliche Intelligenz Skynet, die 1997 ein Eigenleben entwickelt und den Angriff auf die Menschen gestartet hat. Um diesen Krieg zu stoppen, reist eine Soldatin in die Vergangenheit zurück.Angekommen im Jahr 1997, muss diese den Wissenschaftler Malcolm Lee finden und beschützen. Dieser steht nämlich kurz vor der Fertigstellung eines weiteren KI-Systems, welches den unmittelbar bevorstehenden Krieg noch verhindern könnte. Allerdings hat auch Skynet einen zeitreisenden Roboter entsandt, der den Forscher ausschalten soll.Terminator Zero startet pünktlich zum "Judgment Day", also am 29. August, mit insgesamt acht Folgen auf Netflix.