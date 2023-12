Yu Yu Hakusho - Netflix zeigt den offiziellen deutschen Serientrailer

Neue Realserie von Netflix

Nach dem Erfolg von One Piece startet bei Netflix in wenigen Tagen die nächste Live-Action-Adaption einer Anime- beziehungsweise Mangaserie. Yu Yu Hakusho hat allerdings längst nicht denselben Bekanntheitsgrad wie das beliebte Piratenabenteuer. Der offizielle Trailer liefert jetzt neue Einblicke in die actionreiche Geschichte und lässt uns erstmals in die deutsche Synchronfassung hineinhören.Yu Yu Hakusho erzählt die Geschichte des Teenagers Yusuke Urameshi, der bei einem Unfall stirbt, jedoch die Chance erhält, ins Leben zurückzukehren. Dies muss er sich allerdings verdienen und als eine Art Geisterjäger oder -detektiv arbeiten.Der neue Trailer zeigt unter anderem, wie Yusuke Urameshi von seinem Lehrmeister unterrichtet wird. Auch sehen wir eine Gruppe mächtiger Dämonen, die offenbar ganze Städte zerstören kann. Rätsel gibt außerdem ein geheimnisvolles Loch auf, welches zwar von Menschenhand geschaffen wurde, anscheinend aber mit den Dämonenaktivitäten in Verbindung steht.Während Takumi Kitamura in die Rolle des Protagonisten Yusuke schlüpft, spielen in weiteren Rollen unter anderem noch Jun Shison, Kanata Hongō, Shuhei Uesugi, Sei Shiraishi, Kenichi Takitō, Gorō Inagaki und Gō Ayano mit. Yu Yu Hakusho startet am 14. Dezember 2023 weltweit auf Netflix.