Syberia: The World Before - Termin der PC-Version und neuer Trailer

Fans der Syberia-Reihe dürfen sich in diesem Jahr auf das nächste Abenteuer von Kate Walker freuen, der Entwickler Microids hat nämlich den finalen Erscheinungstermin von Syberia: The World Before verraten. Demnach erscheint das Spiel im Dezember - zumindest für den PC. Begleitet wurde die Terminbekanntgabe von einem neuen Trailer, der auf das Adventure einstimmt.In Syberia: The World Before schlüpfen Spieler nicht nur in die Rolle zwei unterschiedlicher Charaktere, sondern erkunden mit diesen zudem zwei verschiedene Zeitabschnitte. Während die bereits aus den Vorgängern bekannte Heldin Kate Walker im Jahr 2004 in ein neues Abenteuer aufbricht, darf als Dana Roze die Vergangenheit erkundet werden. Die junge Frau muss dabei hautnah miterleben, wie sich im Jahr 1937 der "Braune Schatten" des Faschismus über Europa legt.Auf dem PC erscheint Syberia: The World Before am 10. Dezember 2021, optional auch als Digital Deluxe Edition. Diese enthält zusätzlich den digitalen Soundtrack, eine Kurzfassung des Skripts, Wallpaper, Avatare sowie originale Storyboards des (Anfang des Jahres verstorbenen) Comiczeichners Benoît Sokal. Im nächsten Jahr sollen dann noch Versionen für nicht näher genannte Konsolen folgen.