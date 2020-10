Syberia: The World Before - Prolog bei Steam verfügbar, neuer Trailer

Microids hat neue Details zum nächsten Teil der Syberia-Reihe geteilt. Syberia: The World Before wird die Geschichte von gleich zwei weib­lichen Protagonisten erzählen und natürlich stehen auch wieder reichlich knifflige Rätsel und Puzzle auf dem Programm. Interessierte können bereits den Prolog durchspielen.Syberia: The World Before erzählt zunächst die Geschichte von Kate Walker, die zwar in einem Salzbergwerk eingesperrt wurde, nach einem tragischen Ereignis aber zu einer neuen Reise aufbricht. In einem weiteren Handlungsstrang lernen Spieler die 17-jährige Dana Rose kennen, deren Karriere als Pianistin mit dem Beginn des Zweiten Weltkriegs vor einem frü­hen Ende steht. Während Roses Geschichte im Jahr 1937 spielt, geht Kate Walkers Er­zäh­lung im Jahr 2004 weiter.Auch an der Entstehung des neuesten Teils ist wieder der belgische Comiczeichner Benoît Sokal beteiligt. Via Steam kann eine Demoversion beziehungsweise der Prolog des Ad­ven­tures kostenlos heruntergeladen werden. Das vollständige Spiel erscheint 2021.