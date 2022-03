Syberia: The World Before - Launch-Trailer zum Adventure erschienen

Microids hat den offiziellen Launch-Trailer zum Point-and-Click-Adventure Syberia: The World Before veröffentlicht, das in einer Woche für den PC erscheint. Im neuesten Kapitel der Reihe schlüpfen Spieler dieses Mal in die Rollen von gleich zwei Charakteren und erleben deren Abenteuer in unterschiedlichen Abschnitten der Geschichte.So wie in den bisherigen Syberia-Spielen fokussiert sich ein Teil der Geschichte wieder auf Kate Walker, die im Jahr 2004 in einem Salzbergwerk eingesperrt ist, nach einem tragischen Ereignis schließlich aber ein neues Abenteuer beginnt. Der andere Teil des Spiels handelt von der jungen Frau Dana Roze, die im Jahr 1937 den Beginn des Zweiten Weltkriegs in Europa miterleben muss.Wie die beiden Geschichten miteinander verbunden sind, können Spieler dann ab dem 18. März 2022 herausfinden. Syberia: The World Before ist ab diesem Datum dann via Steam, GOG und den Epic Games Store erhältlich. Zu einem späteren Zeitpunkt soll außerdem eine Konsolenfassung folgen.Die Syberia-Spiele wurden vom belgischen Comiczeichner Benoît Sokal erschaffen, dieser hatte bis zu seinem überraschenden Tod im Mai des letzten Jahres auch an The World Before mitgearbeitet.