Super Mario RPG: Nintendo legt das erste Mario-Rollenspiel neu auf

Veröffentlichung erst nach Super Mario Bros. Wonder

Das erste Rollenspiel mit Mario bekommt ein Remake: Im November erscheint Super Mario RPG für die Switch, mit neuer Grafik und verbessertem Soundtrack. Ein erster Trailer stimmt auf das witzige Abenteuer ein.Super Mario RPG war Anfang 1996 zunächst in Japan und wenig später dann auch in den USA für das Super Nintendo Entertainment System erschienen. In Europa und damit auch in Deutschland kam das Spiel damals hingegen nicht auf den Markt. Mit dem Remake für die Switch macht Nintendo dieses künftig aber auch hierzulande verfügbar, und zwar mit zeitgemäßer Grafik, neuen Animationen und einem neu eingespielten Soundtrack.So wie auch schon damals verbünden sich in dem Spiel Mario, Bowser, Peach sowie die beiden Original-Charaktere Geno und Mallow, um gemeinsam Schmiedrichs Schergen entgegenzutreten und die Sternenstraße vor ihrer Zerstörung zu bewahren. In den rundenbasierten Schlachten kämpfen immer drei Helden gemeinsam, durch genau getimtes Tastendrücken können diese beispielsweise mehr Schaden anrichten oder Angriffe abwehren.Super Mario RPG erscheint am 17. November 2023 für die Nintendo Switch . Rund einen Monat zuvor erlebt das mittlerweile auch im Kino äußerst erfolgreiche Klempner-Duo in Form von Super Mario Bros. Wonder wieder ein brandneues 2D-Abenteuer im klassischen Jump-and-Run-Stil. Dieses kommt bereits am 20. Oktober in den Handel.