Star Wars Outlaws erscheint im August, neuer Story-Trailer verfügbar

Großes Abenteuer in offener Spielwelt

Star Wars Outlaws hat ein Erscheinungsdatum: Das vielversprechende Open-World-Spiel erscheint am 30. August dieses Jahres für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S . Dies hat Ubisoft nun bekannt gegeben. Außerdem steht ein neuer Trailer zum Abruf bereit, der uns mit der Geschichte und einigen wichtigen Charakteren vertraut machen soll.Weiterhin hat Ubisoft verraten, dass Käufer der Gold- oder Ultimate-Edition von Star Wars Outlaws drei Tage früheren Zugang erhalten. Beide Editionen enthalten den Season Pass für das Spiel, welcher neben kosmetischen Gegenständen auch die Bonusmission "Jabbas Schachzug" sowie zwei weitere Story-Erweiterungen umfasst, die nach dem Spiel erscheinen. Vorbesteller sichern sich außerdem das "Kesselflieger-Bonuspaket" mit kosmetischen Gegenständen für das Raumschiff der Heldin.Spieler schlüpfen in Star Wars Outlaws in die Rolle von Kay Vess, einer Gesetzlosen, die es irgendwie geschafft hat, den Zorn des Verbrechersyndikats Zerek Besh auf sich zu ziehen. Dessen Anführer Sliro hat sogar ein Kopfgeld auf die junge Heldin ausgesetzt. Freiheit verspricht ein ziemlich gefährlicher Auftrag, bei dem aber ausgerechnet besagter Sliro beraubt werden soll.Natürlich nimmt Kay Vess die unmöglich scheinende Mission an, zuvor gibt es für sie, oder eben den Spieler, aber noch einige andere Dinge zu tun. Begleitet wird sie dabei stets von Nix, einem kleinen, aber ziemlich cleveren Alien auf vier Beinen. Die Welt ist, erstmals in einem Star-Wars-Spiel, vollkommen offen gestaltet. Kay kann diese nicht nur frei zu Fuß oder mit einem Gleiter erkunden, sondern auch mit ihrem Raumschiff "Bahnbrecher" andere Planeten bereisen. Auch Kämpfe im Weltraum sind möglich.Im Trailer sehen wir ein paar der Charaktere, auf die Kay während ihres Abenteuers trifft, darunter der Waffenschmuggler Jaylen Vrax oder Jabba der Hutte. Auch der (in Karbonit eingefrorene) Han Solo hat einen kurzen Auftritt. Zeitlich ist das Spiel übrigens zwischen den Filmen 'Das Imperium schlägt zurück' und 'Die Rückkehr der Jedi-Ritter' angesiedelt.