Star Wars: Bounty Hunter - Das Remaster zeigt sich im Launch-Trailer

Abenteuer mit Jango Fett

Morgen erscheint eine Neuauflage von Star Wars: Bounty Hunter. Kurz vor dem Start stimmt das Studio Aspyr mit dem offiziellen Launch-Trailer auf das Action-Adventure ein, in dem wir in die Rolle des Kopfgeldjägers Jango Fett schlüpfen.Hinter dem Remaster des von LucasArts entwickelten Spiels steckt Aspyr Media, welches in diesem Jahr auch schon die Star Wars: Battlefront Classic Collection und die originale Tomb-Raider-Trilogie als aufbereitete Sammlung herausbrachte. Allzu große Neuerungen bringt Star Wars: Bounty Hunter zwar nicht mit, technisch wurde der Klassiker aber für aktuelle Konsolen und PC-Hardware optimiert, versichert Aspyr.Spieler müssen in Star Wars: Bounty Hunter in der Rolle des Primärklons Jango Fett verschiedene Aufträge erfüllen und schließlich dem Geheimnis um einen dunklen Jedi auf die Spur kommen. In der Third-Person-Perspektive kann Jango dabei auf seine beiden Blaster, seinen Flammenwerfer und seine Seilpeitsche zählen.Vor allem PC-Spieler haben von Star Wars: Bounty Hunter möglicherweise noch nie etwas gehört, obwohl die Originalfassung bereits mehr als 20 Jahre alt ist: Das Spiel wurde Ende 2002 für die PlayStation 2 und den Nintendo GameCube veröffentlicht, Versionen für den PC oder die Xbox gab es damals keine. Mit der Neuauflage ändert sich dies nun, denn diese ist ab dem 1. August 2024 für PC, Xbox One PlayStation 5 und die Nintendo Switch erhältlich.