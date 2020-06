Square Enix stellt das Actionspiel Project Athia für die PS5 vor

Alle Infos, Gerüchte & Termine im Überblick

Square Enix und der Entwickler Lumionous Productions haben einen neuen Actiontitel für die PlayStation 5 und den PC angekündigt: Dieser entsteht derzeit unter dem Arbeitstitel Project Athia, bei dem es sich also nicht zwangsläufig um den in allen Namen handeln muss. Begleitet wurde die Ankündigung von einem ersten Teaser-Trailer.Da sich das Projekt dementsprechend noch in einer sehr frühen Phase befindet, liegen derzeit auch noch nicht allzu viele Informationen vor. Im ersten Trailer dürfen wir schon einmal einen Blick auf die Protagonistin, einige Gegner und die weitläufige Fantasy-Welt werfen. Wann das Spiel erscheint, ist noch völlig unklar.