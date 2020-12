Sons of the Forest: Erste Spielszenen aus dem Survival-Horror-Titel

Der Entwickler Endnight Games bringt im nächsten Jahr eine Fortsetzung zum Survival-Abenteuer The Forest. Angekündigt wurde Sons of the Forest schon vor etwas mehr als einem Jahr, seitdem war es um das Projekt allerdings ziemlich ruhig geworden. Kurz vor Jahresende zeigt sich das Spiel nun aber doch noch mal in einem neuen Trailer und be­ein­druckt mit einer durchaus sehenswerten Grafik.Wie die Entwickler erklären, stammen die neuen Ausschnitte zu Sons of the Forest aus der aktuellsten Version des Spiels und wurden in Echtzeit aufgenommen. Das Video macht uns direkt mit der Ausgangssituation des Spiels vertraut und lässt den Protagonisten mit einem Hubschrauber in einem idyllischen Wäldchen abstürzen. Im weiteren Verlauf gibt es dann neben Eindrücken zum Crafting auch einige mutierte Feinde und eine (ebenfalls mutierte) Verbündete zu sehen.Sons of the Forest soll irgendwann im nächsten Jahr erscheinen. Einen genauen Termin gibt es derzeit leider noch nicht. Der erste Teil war 2014 für den PC und später auch für die PlayStation 4 erschienen.