Hell Is Us - Nacon enthüllt neues Action-Adventure für PC und Konsole

Nacon und das Studio Rogue Factor haben ein neues Adventure angekündigt, das auf der Unreal Engine 5 basiert: Hell Is Us schickt Spieler in ein Abenteuer, bei dem es die dunkle Seite der menschlichen Natur zu ergründen gilt. Ein erster Teaser stimmt auf das Projekt ein.Laut offizieller Beschreibung handelt es sich bei Hell Is Us um ein Third-Person Action-Adventure. Schauplatz ist ein isoliertes und von einem Bürgerkrieg verwüstetes Land, wo Spieler nicht nur die Geheimnisse ihrer Vergangenheit erforschen, sondern auch eine Reihe übernatürlicher Kreaturen bekämpfen müssen. Im Video ist der Protagonist mit einem recht großen Schwert und in Begleitung einer Drohne zu sehen. Tatsächliches Gameplay zeigt der Clip aber noch nicht.Hell Is Us ist nach Necromunda: Underhive Wars und Mordheim: City of the Damned das nächste Projekt des kanadischen Entwicklers Rogue Factor. Das Spiel soll im nächsten Jahr für den PC sowie die PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheinen.