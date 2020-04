Snowrunner - Offroad-Simulation im offiziellen Launch-Trailer

▼ Ganzen Artikel anzeigen ▼

Die Simulation Snowrunner ist ab sofort erhältlich und lässt Spieler am Steuer verschiedener leistungsstarker Fahrzeuge Platz nehmen und unterschiedliche Aufträge in rauen Umgebungen erledigen. Zum Start darf der obligatorische Launch-Trailer mit Aus­schnitten aus dem Offroad-Spiel nicht fehlen.Insgesamt 40 Fahrzeuge bekannter Marken wie Chevrolet oder Ford stehen in Snowrunner bereit und können von den Spielern fort­lau­fend verbessert werden. Dazu müssen verschiedene Aufträge wie Warenlieferungen gemeistert werden, wobei widrige Umwelt­be­din­gun­gen wie Schnee, Eis und Glätte in der offenen Spielwelt immer wieder für Herausforderungen sorgen.Die Entwickler von Saber Interactive versprechen dabei auch eine fortschrittliche Physik-Engine für eine realistische Darstellung der rauen Umgebungen. Neben einem Einzelspielermodus darf auch zu viert im Koop gespielt werden. Auf dem PC werden zudem auch Mods offiziell unterstützt. Snowrunner ist für den PC, die PlayStation 4 und die Xbox One erhältlich, auf dem PC ist das Spiel exklusiv im Epic Games Store zu finden.