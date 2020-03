Rogue Company - Erster Gameplay-Trailer zum Multiplayer-Shooter

Die Hi-Rez Studios haben einen Gameplay-Trailer zu Rogue Company veröffentlicht und zeigen in diesem den Online-Shooter erstmals in Aktion. Verschiedene Helden und Spiel­modi sollen für reichlich Abwechslung sorgen, außerdem wird Crossplay zwischen den unterstützten Plattformen versprochen.Rogue Company bietet teambasierte Gefechte in der Third-Person-Perspektive, wobei Spieler in die Haut verschiedener Söldner eines Elite-Syndikats schlüpfen und verschiedene Missionen abschließen müssen. Jeder Söldner bringt dabei spezielle Fähigkeiten aufs Schlacht­feld, außerdem werden mehr als 50 Waffen und Gadgets versprochen.Rogue Company soll noch in diesem Jahr für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Nintendo Switch erscheinen und dann Crossplay sowie Cross-Progression unterstützen, sodass auch plattformübergreifende Kämpfe möglich sind. Interessierte können sich ab sofort auf der offiziellen Webseite für die Alpha anmelden.