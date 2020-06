Rocket Arena - Neuer Multiplayer-Shooter für PC und Konsolen

Bereits im nächsten Monat veröffentlicht Electronic Arts einen neuen Multiplayer-Shooter für den PC, die PlayStation 4 und die Xbox One : In Rocket Arena treten zwei Dreierteams gegeneinander an und kämpfen in Wettbewerben um die Dominanz in der Arena.Wie der nun veröffentlichte Trailer zeigt, erscheint das Spielgeschehen in Rocket Arena recht farbenfroh. Als Schauplätze werden abwechslungsreiche Regionen wie ein Dschungel, ein Eiskönigreich oder eine Unterwasserkolonie versprochen. Als Waffen stehen zwar einzig Raketenwerfer zur Verfügung, hierbei sollen aber verschiedenartige Raketen dennoch für genügend Abwechslung sorgen.Rocket Arena startet bereits am 14. Juli 2020 in verschiedenen Editionen. Abonnenten von Origin Access Premier können schon jetzt losspielen.