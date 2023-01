Returnal erscheint im Februar auch für den PC, neuer Features-Trailer

Der bislang PS5-exklusive Third-Person-Shooter Returnal findet im Februar seinen Weg auf den PC. Auf welche besonderen technischen Features sich PC-Gamer freuen dürfen, zeigt Sony in einem neuen Trailer. Außerdem verrät dieser das genaue Startdatum.Das neue Video, welches natürlich ausschließlich Aufnahmen der PC-Fassung zeigt, geht zunächst auf Technologien zur Leistungsverbesserung ein. Besitzer von Nvidia- wie AMD-Grafikkarten kommen hier gleichermaßen zum Zug, denn es werden sowohl Nvidia DLSS und Nvidia NIS als auch AMD FSR 2 unterstützt. Raytracing wird bei entsprechend geeigneter Hardware ebenso geboten.Ultrawide-Support mit 21:9 und 32:9 sowie Dolby Atmos sind ebenfalls verfügbar. Der DualSense-Controller wird am PC auch unterstützt und bietet erweiterte Features wie Triggereffekte und haptisches Feedback, allerdings ist dafür leider weiterhin eine Kabelverbindung erforderlich.Returnal war im April 2021 für die PlayStation 5 erscheinen, auf dem PC startet das Spiel am 15. Februar 2023 schließlich bei Steam und im Epic Games Store.