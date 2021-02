Project Triangle Strategy - Neues Spiel der Octopath Traveler-Macher

Square Enix hat im Rahmen der neuesten Nintendo Direct den Strategie-Rollenspiel-Mix Project Triangle Strategy angekündigt. Das Spiel weist einen ähnlichen Grafikstil wie das bereits erhältliche Octopath Traveler desselben Entwicklers auf, Interessierte können ab sofort eine Demoversion herunterladen und ausprobieren.Project Triangle Strategy lässt Spieler die Rolle von Serenoa, dem Erben von Haus Wolffort, übernehmen. Dieser muss sein Heer gegen zwei weitere Nationen anführen und so die Kon­trol­le über die knappen Eisen- und Salzressourcen auf dem Kontinent Norzelia gewinnen. Durch wichtige Entscheidungen soll nicht nur der Handlungsverlauf immer wieder verändert werden, es können so auch die drei Gesinnungen des Helden (Nutzdenken, Moral und Frei­heit) gestärkt werden.Kämpfe finden in Project Triangle Strategy rundenbasiert statt, wobei sowohl eine clevere Positionierung der eigenen Einheiten, etwa auf höhergelegenem Terrain, als auch Ket­ten­an­grif­fe entscheidend zum Sieg beitragen können.Zu beachten gilt: Project Triangle Strategy ist bislang nur der Arbeitstitel. Bei der Veröffentlichung im Jahr 2022 könnte das Rollenspiel somit ganz anders heißen. Oder Square Enix streicht lediglich das "Project" aus dem Titel - so wie es bereits beim vor vier Jahren angekündigten "Project Octopath Traveler" der Fall war. Wer das Spiel schon einmal ausprobieren möchte, findet im E-Shop eine kostenlose Demoversion.