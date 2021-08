Project Magnum - Neuer Loot-Shooter zeigt sich im ersten Trailer

Nexon und der koreanische Entwickler NAT Games haben unter dem Titel Project Magnum einen neuen Loot-Shooter vorgestellt. Project Magnum soll schnelle Action mit Rollenspiel-Mechaniken verknüpfen und für PC und Konsolen erscheinen. Ein erster Trailer zeigt schon einmal recht eindrucksvolle Ausschnitte aus dem Spiel.



In der Ankündigung wird Project Magnum als ein Online-Loot-Shooter beschrieben, dessen Schwerpunkt auf Player-versus-Environment-Gefechten liegt. Spieler können aus verschiedenen Helden mit jeweils einzigartigen Fähigkeiten wählen und in der Third-Person-Per­spek­ti­ve gemeinsam gegen Feinde und riesige Bossgegner kämpfen. Im Trailer ist unter anderem mehrfach der Einsatz einer Art Greifhaken zu sehen, mit dem sich Spieler fortbewegen und aus brenzligen Situationen retten können.



Project Magnum wird in Südkorea entwickelt, soll aber weltweit an den Start gehen, sodass auch mit einer Veröffentlichung in Deutschland gerechnet werden darf. Einen Termin hierfür gibt es bislang allerdings noch nicht. Project Magnum soll für den PC und nicht näher genannte Konsolen erscheinen.