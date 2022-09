Project EVE erscheint als Stellar Blade für PC & PS5, neuer Trailer

Das südkoreanische Studio Shift Up hat einen neuen Trailer zu seinem kommenden Actiontitel veröffentlicht und zeigt darin jede Menge neues Gameplay-Material. Außerdem steht nun fest: In den Handel kommt das ursprünglich mal als Project EVE angekündigte Spiel unter dem Namen Stellar Blade.In Stellar Blade wurde die Erde von den sogenannten NA:tives nahezu vernichtet. Um den Planeten doch noch irgendwie zu retten, schlüpfen Spieler in die Rolle der Heldin Eve, nach ihrer Rückkehr auf die Erde in die letzte noch einigermaßen intakte Stadt Xion geführt wird. Natürlich stehen Kämpfe gegen die NA:tives im Vordergrund, wobei vor allem ein gutes Timing zwischen Sieg und Niederlage entscheidet.Im Verlauf der Handlung lassen sich dabei immer wieder neue Fähigkeiten und sogenannte Burst Skills freischalten, um selbst gegen mächtige Bossgegner bestehen zu können.Stellar Blade erscheint 2023 für den PC und die PlayStation 5 . Weitere Konsolenfassungen wird es hingegen nicht geben.