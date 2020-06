Project Cars 3 angekündigt - Neuer Teil startet noch diesen Sommer

Project Cars wird einsteigerfreundlicher

Stärken der Vorgänger bleiben erhalten

Bandai Namco und die Slightly Mad Studios haben ein wenig überraschend den dritten Teil der Rennspielreihe Project Cars angekündigt. Erscheinen soll das Spiel bereits in diesem Sommer für den PC und die aktuelle Konsolengeneration von Microsoft und Sony. Zur Ein­stim­mung auf Project Cars 3 gibt es zudem einen Trailer, der ersten Eindrücke von den Rennstrecken zeigt.Die Project-Cars-Reihe hat sich bisher vor allem dadurch einen Namen gemacht, dass sie Spielern zahlreiche Möglichkeiten zur An­pas­sung der Fahrzeuge an die Hand gibt und ein besonders realistisches Fahrverhalten simuliert. Beide Punkte sollen auch für den dritten Teil gelten, dennoch soll dieser nun deutlich zugänglicher für Einsteiger werden.Für den dritten Teil versprechen die Entwickler zudem mehr als 200 unterschiedliche Fahrzeuge, die sich allesamt anpassen und in­di­vi­dualisieren lassen. Rennen finden auf über 140 Strecken statt, die rund um den Globus verteilt sind. Bei diesen lassen sich auch Er­fah­rungs­punkte sammeln, welche dann in neue Rennwagen und Anpassungsoptionen investiert werden können.Der aus den Vorgängern bekannte vollständige Tag-Nacht-Zyklus sowie die detaillierte Si­mulation verschiedener Wetterbedingungen sind ebenfalls wieder vorhanden. Ver­bes­se­run­gen soll es unter anderem bei der Gamepad-Steuerung und Gegner-KI geben.Auf entsprechend geeigneten PCs werden außerdem Auflösungen bis zu 12K sowie ein nativer Support für VR-Brillen geboten.Zusätzlich zum Karrieremodus sind auch wieder Rennen in verschiedenen Multiplayer- und Community-Modi möglich, zudem wurden tägliche Herausforderungen angekündigt. Project Cars 3 erscheint noch im Sommer für den PC, die PlayStation 4 und die Xbox One , ein konkreter Termin wurde allerdings noch nicht genannt.