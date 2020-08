Fast and Furious Crossroads - Neuer Trailer zum Start des Rennspiels

▼ Ganzen Artikel anzeigen ▼

Bandai Namco und die Slightly Mad Studios (Project Cars) haben das Rennspiel Fast and Furious Crossroads veröffentlicht. Der Racer soll Spielern eine ähnlich actionreiche Kost servieren, wie es auch die Kinovorlage in zahlreichen Filmen bisher getan hat. Zum Start gibt es jetzt den offiziellen Launch-Trailer zu sehen.Fast and Furious Crossroads erzählt eine eigene Geschichte und soll so das Universum der Kinofilme erweitern: Im Mittelpunkt stehen dabei drei Werkstattbesitzer, die sich auf einen waghalsigen Rachefeldzug begeben und an verschiedenen Schauplätzen rund um den Glo­bus ordentlich aufs Gas treten.Spieler werden dabei auch immer wieder bekannten Gesichtern wie Dom, Letty und Roman begegnen und dürfen auf bekannte wie vollkommen neue Gadgets zugreifen. Im Multiplayer "Polizei vs. Schurken vs. Helden" können Spieler zudem in Dreierteams online ge­gen­ein­an­der antreten. Fast and Furious Crossroads ist für den PC, die PlayStation 4 und die Xbox One erhältlich.