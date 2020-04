Predator: Hunting Grounds - Der finale Trailer zum Team-Shooter

▼ Ganzen Artikel anzeigen ▼

Am Freitag startet der Multiplayer-Shooter Predator: Hunting Grounds für die PlayStation 4 und den PC. Vorab gibt es jetzt den offiziellen Launch-Trailer zu sehen, der mit neuen Ausschnitten auf die actionreichen Team-Gefechte einstimmt.In Predator: Hunting Grounds können Spieler sowohl als Mensch auf der Seite des vierköpfigen Fireteams in einem abgelegenen Dschungelgebiet verschiedene paramilitärische Missionen absolvieren oder mit futuristischen Waffen als Predator auf die Jagd gehen. Dazu zählen etwa die aus den Filmen bekannten Plasmawaffen oder die tödliche Smart-Disc. Die Soldaten setzen sich hingegen mit Maschinengewehr, Schrotflinte und Co. zur Wehr.Predator: Hunting Grounds wurde vom Studio IllFonic entwickelt (zuletzt Friday the 13th: The Game, Dead Alliance). Wer das Spiel bis zum 24. April vorbestellt, sichert sich außerdem ein exklusives Predator-Skin und vorzeitigen Zugang zur "Ole Painless" Mini-Gun. Auf dem PC erscheint das Spiel exklusiv im Epic Games Store.