Pikmin 4 - Neuer Gameplay-Trailer verrät das Erscheinungsdatum

Pikmin 4 hat ein fixes Erscheinungsdatum: Wie Nintendo gestern Abend im Rahmen einer weiteren Direct-Ausgabe bestätigte, kommt der neueste Ableger der putzigen Strategiespielserie am 21. Juli 2023 in den Handel. Ein Trailer zum Spiel zeigt mehrere Minuten Gameplay und enthüllt dabei auch ein paar der Neuerungen.So wie wir es von der Reihe gewohnt sind, stürzen wir uns auch in Pikmin wieder 4 in ein ziemlich buntes Abenteuer, bei denen uns die an Pflanzen erinnernden Pikmin mit ihren unterschiedlichen Fähigkeiten zur Seite stehen. Neu mit dabei sind dieses Mal die Eis-Pikmin: Diese können etwa Pfützen einfrieren, welche sich dann sicher betreten lassen.Mit dem Weltraumhund Otschin gibt es noch einen weiteren Neuzugang. Dieser kann etwa Barrieren einreißen, schwere Gegenstände transportieren oder auf seinem Rücken den Spieler und seine Pikmin-Freunde transportieren. Dadurch lässt sich dann beispielsweise auch Wasser überqueren.