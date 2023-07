Pikmin 4: Das farbenfrohe Abenteuer ist auf der Switch gestartet

Zwei neue Pikmin-Arten mit dabei

Die Pikmin sind wieder da: Ab heute ist der vierte Teil der putzigen Spielereihe exklusiv für die Nintendo Switch erhältlich. Zum Start steht jetzt der offizielle Launch-Trailer bereit, der noch einmal neue Ausschnitte zeigt und die wichtigsten Neuerungen kurz vorstellt.Pikmin 4 erscheint somit fast genau zehn Jahre nach dem dritten Teil der Reihe, der im Juli 2013 für die Wii U veröffentlicht wurde. Am grundlegenden Spielprinzip ändert sich nichts, Spieler müssen also auch dieses Mal wieder mithilfe der pflanzenähnlichen Pikmin verschiedene Aufgaben erledigen und Rätsel lösen. Ziel ist es, Weltraumreisende zu retten, die auf einem abgelegenen Planeten gestrandet sind.Jede Pikmin-Art bringt ihre ganz besonderen Fähigkeiten mit. Neu sind die Eis-Pikmin, die Gegner und Gewässer einfrieren können, sowie leuchtende Pikmin. Letztere lassen sich nur im Dunkeln antreffen. Damit ist klar: In Pikmin 4 sind erstmals auch Ausflüge bei Nacht möglich. Ebenfalls neu mit dabei ist der Rettungshund Otschin. Dieser kann etwa Gegner angreifen, aber auch dabei helfen, Hindernisse aus dem Weg zu räumen oder Gegenstände und Pikmin zu transportieren.Wer sich vor dem Kauf von dem Spiel überzeugen möchte, der findet bereits seit dem 29. Juni eine kostenlose Demoversion von Pikmin 4 im Nintendo E-Shop. In der Demo erzielte Spielfortschritte lassen sich anschließend sogar auf die Vollversion übertragen.