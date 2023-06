Pikmin 4: Nintendo stellt die neuen Spielmechaniken genauer vor

Missionen zu später Stunde

Im Juli erscheint der bereits vierte Teil der Pikmin-Reihe. In einem neuen Trailer zeigt Nintendo nicht nur eine Reihe frischer Einblicke in die Spielwelt, sondern stellt auch ein paar der neuen Spielmechaniken und Inhalte ein wenig genauer vor, zu denen etwa Nachtmissionen zählen.In Pikmin 4 folgen Spieler einem SOS-Signal auf einen geheimnisvollen Planeten. Dort ist eine Gruppe Weltraumreisender abgestürzt und muss nun gerettet werden. Dabei erweisen sich die auf dem Planeten lebenden Pikmin-Wesen als äußerst nützliche Helfer. Ebenfalls mit dabei: der Rettungshund Otschin, der etwa Hindernisse zerstören, schwere Objekte tragen oder Gewässer überqueren kann.Wie Nintendo im neuesten Video zeigt, sind in Pikmin 4 erstmals auch nächtliche Expeditionen möglich. Hier ist jedoch Vorsicht geboten, denn nachts werden sämtliche Kreaturen besonders gefährlich und sie greifen Leuchtbauten an, die kostbaren Leuchtsaft erzeugen. In Form der Leucht-Pikmin stehen im Dunkeln aber äußerst nützliche Helferlein bereit.Im weiteren Verlauf des Videos erklärt Nintendo auch noch, was es mit den Dandori-Duellen auf sich hat, was Spieler im Basiscamp erleben können und warum es sich lohnen könnte, die Welt auch unter der Erdoberfläche zu erforschen.Pikmin 4 erscheint am 21. Juli 2023 für die Nintendo Switch . Ab dem 29. Juni steht eine kostenlose Demoversion bereit, erzielte Spielfortschritte können in die Vollversion mitgenommen werden.