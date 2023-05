Phantom Blade 0: Im Action-RPG trifft Martial Arts auf Steampunk

Action-RPG auf Unreal Engine 5-Basis

Sony, S-Game und Cruelman Studio haben ein neues Action-Rollenspiel für die PlayStation 5 und den PC vorgestellt: Phantom Blade Zero will chinesische Martial Arts mit Steampunk vermischen, wie das aussieht, zeigt ein erster Trailer.Phantom Blade Zero wurde erstmals beim PlayStation Showcase am vergangenen Mittwoch präsentiert. Es basiert auf der Spielereihe Phantom Blade (ursprünglich: RainBlood), deren bisherigen Episoden größtenteils nur für Smartphones erschienen sind und nicht außerhalb Chinas veröffentlicht wurden. Mit Phantom Blade Zero soll die Marke nun einem größeren und vor allem auch internationalen Publikum schmackhaft gemacht werden.Schauplatz des finsteren Rollenspiels ist das Universum von Phantom World, in der chinesische Kampfkünste und ausgeklügelte Maschinen, aber auch Magie aufeinanderprallen. Spieler schlüpfen in die Rolle des Auftragskillers Soul, der für eine Organisation mit dem Namen "The Order" arbeitet. Nachdem ihm der Mord an einem Patriarchen angehängt wird, muss er die wahren Täter ausfindig machen. Das Problem an der Sache: Soul wurde bei seiner Flucht schwer verletzt und eine magische Heilung hat ihm lediglich 66 Tage Zeit gewährt, bevor er stirbt.Phantom Blade Zero spielt in einer semioffenen Welt und orientiert sich einerseits an Spielen wie Devil May Cry und Ninja Gaiden und andererseits an Kung-Fu-Filmen aus den 1990er-Jahren. Entsprechend zeigt der Ankündigungstrailer spektakulär inszenierte Schwertkämpfe und einen ziemlich wendigen Helden, der etwa auch an Wänden entlanglaufen kann.Einen Termin hat Phantom Blade Zero leider noch nicht.