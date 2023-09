PayDay 3: Neuer Trailer verkündet den Start des Heist-Shooters

Der Koop-Shooter PayDay 3 ist ab sofort für den PC, die PlayStation 5 sowie die Xbox Series X/S erhältlich. Passend dazu hat das Studio Starbreeze den offiziellen Launch-Trailer veröffentlicht.PayDay 3 ist der direkte Nachfolger eines der erfolgreichsten Koop-Shooters aller Zeiten. So wie auch in PayDay 2 setzen Spieler sich hier wieder die Clownsmaske auf, ziehen gemeinsam mit Freunden verschiedene Raubzüge durch und lassen Bargeld, Gold und andere Kostbarkeiten den Besitzer wechseln. Die bekannte PayDay-Crew soll dabei für ein vertrautes Gefühl, der Schauplatzwechsel von Washington DC nach New York City hingegen für Abwechslung sorgen.Der Start von PayDay 3 verlief letztendlich aber nicht ganz so reibungslos wie es sich die Entwickler vermutlich gewünscht hatten. Denn zum Start am 21. September wurden viele Spielerinnen und Spieler zunächst mit Login-Problemen konfrontiert und konnten das Spiel erst gar nicht starten. Der Online-Zwang des Shooters machte zugleich Offline-Partien unmöglich. Mittlerweile soll das Problem allerdings behoben worden sein , allerdings kann es auch weiterhin zu Störungen und Ausfällen kommen.