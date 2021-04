Oxygen: Klaustrophobischer Science-Fiction-Thriller von Netflix

Vor allem Klaustrophobikern dürfte bei der Netflix-Produktion Oxygen der Atem stocken, wenn sich eine junge Frau eingesperrt in einer winzigen Kapsel wiederfindet - und langsam aber sicher der Sauerstoff knapp wird. Der offizielle Trailer zum Science-Fiction-Thriller lädt wenige Wochen vor der Premiere zum Miträtseln ein.Wie Liz (gespielt von Mélanie Laurent) in die hochmoderne, aber dennoch winzige Kapsel gekommen ist, weiß sie nicht mehr. Auch ist unklar, warum sich ihr vielleicht nicht ganz zu­fäl­lig an einen Sarg erinnerndes Gefängnis nicht öffnen lässt. Sogar die für ihre Le­bens­er­hal­tung zuständige KI "MILO" verweigert der jungen Frau aus unbekannten Gründen den Weg in die Freiheit.Den Ursache für die beklemmende Situation können Zuschauer ab dem 12. Mai 2021 mit eigenen Augen sehen, wenn der Film bei Netflix startet. Regie führte der französische Fil­me­ma­cher Alexandre Aja, der sich mit Horror-Titeln wie Crawl, The Hills Have Eyes (2006) oder High Tension bereits einen Namen gemacht hat.