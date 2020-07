Noch mehr Zombies: Microsoft kündigt State of Decay 3 an

Microsoft hat State of Decay 3 offiziell für die Xbox Series X angekündigt. Erscheinen soll der dritte Teil der Zombie-Reihe pünktlich zum Start der neuen Konsole, also in der Weihnachtszeit dieses Jahres.Begleitet wurde die Ankündigung von einem ersten Trailer, der aber noch kein echtes Game­play zeigt. Darin werden wir Zeuge eines ungewöhnlichen Naturschauspiels, wenn das Zombie-Virus die Rollen von Jäger und Beutetier mal ganz einfach umdreht.State of Decay 3 entsteht bei den Undead Labs, genauere Details zur Story oder zum Game­play hat Microsoft bislang noch nicht verraten. Das Spiel ist Teil des Xbox Game Pass und wird auch auf dem PC erscheinen.