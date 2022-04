No Man's Sky - Viele neue Inhalte im Outlaws-Update verfügbar

No Man's Sky hat sein nächstes großes Update erhalten. Das Outlaws-Update bringt unter anderem Raumschiffe mit Sonnensegeln, Outlaw-Stationen und verbesserte Weltraumschlachten. Ein Trailer stellt die wichtigsten Neuerungen und Verbesserungen vor.Die neuen Outlaw-Stationen sind gesetzlose, verruchte Orte, an denen Technologie-Händler ihre Schmuggelware verkaufen. Diese kann etwa in anderen Systemen profitabel weiterverkauft werden. Zudem dienen die Stationen als Ausgangspunkt für einzigartige Missionen. Weltraumschlachten sehen jetzt dank verbesserter Zerstörungseffekte nicht nur schöner aus, sondern wurden zudem neu ausbalanciert, um so etwa für neue Herausforderungen zu sorgen.Ebenfalls neu sind sogenannte Solar Ships. Die neue Raumschiffklasse nutzt Sonnensegel als Antriebstechnologie und ist in einer Reihe prozedural generierter Variationen anzutreffen. Darüber hinaus hat das Update 3.85 noch einiges mehr zu bieten, wer sich für alle Neuerungen interessiert, sollte daher einen Blick auf das vollständige Changelog werfen.