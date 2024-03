No Man's Sky: Raumschiff-Editor und vieles mehr im Orbital-Update

No Man's Sky hat heute sein nächstes großes Update erhalten: Mit "Orbital" findet ein neuer Raumschiff-Editor Einzug in das Spiel, außerdem werden die Raumstationen generalüberholt. Diese wirken nun deutlich lebendiger und laden zum ausgiebigen Erkunden ein. Darüber hinaus gibt es aber noch weitere spannende Neuerungen.Das Orbital-Update trägt die Versionsnummer 4.6 und es ist das bereits 27. große Update für No Man's Sky seit dessen Start vor knapp acht Jahren. Nachdem letzten Monat unter anderem eine neue interstellare Expedition sowie zusätzliche Missionen per Update nachgereicht wurden, legt der Entwickler Hello Games jetzt bei den Raumstationen Hand an.Diese können künftig prozedural (also zufällig durch einen Algorithmus) generiert werden, was sowohl die Außenansichten als auch das Innere der Stationen betrifft. Dies soll eine deutlich größere Vielfalt und mehr Variation ermöglichen, wobei die Innenraumgestaltung nun auch von den Lokalitäten, Systemen und Rassen abhängt. Verbesserungen gibt es zudem bei der Navigation, die nun etwa beim Besuch von Shops intuitiver und effizienter funktioniert.Mit dem Starship Fabricator fügt das Orbital-Update noch ein weiteres, schon oft von Fans gewünschtes Feature hinzu: Mit dem Raumschiff-Editor können diese ihre Raumschiffe beliebig anpassen und dabei sogar noch nie zuvor gesehene Raumschifftypen kreieren. Benötigte Bauteile lassen sich beispielsweise aus abgestürzten Raumschiffen bergen. Wer möchte, kann alternativ nicht mehr benötigte Schiffe zerlegen und deren besten Komponenten weiterverwenden.Wurden Fregattenflotten zu interstellaren Expeditionen entsendet, können diese in brenzligen Situationen jetzt um Hilfe bitten. Verbesserungen gibt es außerdem beim Handel und Reputationssystem, bei der Benutzeroberfläche und der Darstellung von Reflexionen. Wer sich für alle neuen Inhalte interessiert, sollte einen Blick in die umfangreichen Patch-Notes werfen.