No Man's Sky: Das Omega-Update ist da und lädt zum Gratis-Test ein

Omega-Expedition kostenlos testen

Die Weltraumsimulation No Man's Sky wird auch im Jahr 2024 mit mehreren kostenlosen Updates versorgt. Den Anfang macht das sogenannte Omega-Update, welches unter anderem eine interstellare Expedition, neue Missionen auf den Planetenoberflächen und noch vieles mehr enthält. Im Video stellt der Entwickler Hello Games ein paar der Neuerungen kurz vor.Highlight des Updates ist die neue Community-Expedition "Omega", die Abenteurer vom Planeten Nafut Gamma ausgehend gemeinsam auf einen Kurs durch die Galaxie schickt. Als Belohnungen winken neue Poster, ein Jetpack im Atlas-Stil, ein Atlas Scepter Multi-Tool, ein Atlas Headshield-Helm und das Raumschiff Starborn Runner. Omega ist die bereits zwölfte Community-Expedition und sie läuft für ungefähr vier Wochen.Hello Games lädt allerdings nicht nur Besitzer von No Man's Sky auf die neue Expedition ein: Auch wer das Spiel bislang nicht erworben hat, kann sich auf einer der unterstützten Plattformen die Testversion herunterladen und zwischen dem 15. und 19. Februar 2024 an der Omega-Mission teilnehmen.Mit dem Update ändert sich auch die Art, wie Spieler Expeditionen starten können: Dies ist nun nämlich direkt aus bestehenden Spielständen heraus möglich. Piraten-Schlachtschiffe lassen sich jetzt kapern und zur eigenen Flotte hinzufügen, außerdem wurde die klassische Atlas-Pfad-Mission überarbeitet. Dies sind aber nur ein paar der vielen Neuerungen des Omega-Updates, welches die Version des Spiels auf 4.5 erhöht. Für interessierte lohnt sich daher ein Blick in die wie immer sehr umfangreichen Patch Notes