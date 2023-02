No Man's Sky: Fractal-Update bringt Support für PS VR2 und mehr

No Man's Sky mit der PS VR2 erleben

Utopia-Expedition, Wunderkatalog

Der Weltraumsandkasten No Man's Sky hat seine nächste große Aktualisierung erhalten: Das Fractal-Update erhöht die Versionsnummer auf 4.1 und bringt Unterstützung für die PlayStation VR2, hat aber auch für Spieler ohne das neue VR-Headset wieder einiges zu bieten.Mit dem Fractal-Update wird No Man's Sky pünktlich zur Veröffentlichung der PS VR2 für die neue Virtual-Reality-Brille fit gemacht. Dies betrifft sowohl die Grafik als auch die Steuerung und Spielmechaniken. PS VR2-exklusive Features wie die Headset-Vibrationen oder adaptiven Trigger werden unterstützt, aber auch Besitzer eines älteren Headsets können von vielen Neuerungen profitieren. Beispielsweise sind Kraftfelder nun an der nicht dominanten Hand befestigt, sodass sich feindliches Feuer besser abwehren lässt. Auch der Basis-Bau soll in VR jetzt deutlich intuitiver funktionieren.Wer ohne Headset spielt, kann sich in die neue Utopia-Expedition stürzen und dabei helfen, das verlassene Bakkin-Sternensystem wiederaufzubauen. Als Belohnung winken unter anderem eine neue Roboterbegleitung und ein Utopia-Speeder. Ebenfalls neu: ein Katalog, in dem sich im Nachhinein die größten Wunder und spannendsten Entdeckungen bewundern lassen.Wie üblich stellt das Entwicklerstudio Hello Games die wichtigsten Neuerungen in einem Video vor. Einen vollständigen Überblick über alle Inhalte des Updates gibt es zudem in den ausführlichen Release Notes