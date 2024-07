No Man's Sky: Das Worlds-Update hebt das Spiel auf ein neues Level

Verbesserungen zu Land, zu Wasser und in der Luft

Endlich mit DLSS3-Support

Neue Expedition

Weitere Neuerungen

No Man's Sky hat sein nächstes großes Update erhalten: Worlds Part I lässt das gesamte Universum nun deutlich schöner aussehen, vor allem beim Blick auf Wasser und Wolken. Außerdem gibt es wieder eine Reihe neuer Gameplay-Features und Inhalte, wie eine weitere Expedition und eine größere Artenvielfalt auf den Planeten.Die neueste Aktualisierung hebt die Versionsnummer von No Man's Sky auf 5.0 an und lässt die Weltraum-Simulation in einem vollkommen neuen Glanz erstrahlen. Und das ist durchaus wörtlich zu nehmen, denn Ozeane und andere Gewässer haben nun Reflexionen und spiegeln Licht und ihre Umgebung realistisch wider. Zudem reagieren sie auf das Wetter und vor allem den Wind. Abenteurer können daher gleichermaßen spiegelglatte Seen wie auch tosende Meere mit gewaltigen Wellen entdecken.Hierfür wurde das Windsystem von No Man's Sky überarbeitet, welches nun etwa Bäume oder Gräser in Bewegung versetzt und Staubwolken aufwirbelt. Besonders beeindruckend sind Stürme, die auf einigen Planeten toben. Hello Games startet außerdem ein komplett neues Wolkensystem, welches den Himmel je nach vorherrschenden Wetterbedingungen einzigartig aussehen lässt.Hello Games hat dafür auch die zugrunde liegende Grafik-Engine optimiert, um so die Performance weiter zu verbessern. Umgebungsobjekte wie Bäume werden jetzt durch ein GPU-basiertes System gerendert. Dadurch sieht die Flora aus größerer Distanz detaillierter aus. Zudem wurde die Geländegenerierung neu geschrieben, was die Bildrate erhöhen und die Ladezeiten reduzieren soll. Besitzer einer aktuellen Nvidia-Grafikkarte können ab sofort DLSS3 einsetzen.Spannung verspricht zudem die neue Liquidator-Expedition, bei der es sich bereits um die 14. Community-Expedition im Spiel handelt. Bei dieser stehen Kämpfe gegen teils riesige Insekten im Fokus. Als Belohnung winken Trophäen, Poster und Rüstungsteile.Wie der Ankündigung ferner zu entnehmen ist, haben sich viele Planeten im Universum deutlich verändert, wobei etwa schwebende Inseln, zu Eis erstarrte Welten sowie eine gewachsene Flora und Fauna genannt werden. Entdeckungen lassen sich dabei nun jederzeit, auch nach dem Hochladen, wieder umbenennen.Das alles ist aber nur ein kleiner Auszug aus den vielen Neuerungen, die das Worlds-Update mit sich bringt. Interessierten sei daher die Lektüre der ausführlichen Vorstellung auf der Website des Spiels sowie der Patch Notes nahegelegt. Auf YouTube steht ein Deep-Dive-Video mit Sean Murray von Hello Games zum Abruf bereit.