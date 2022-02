No Man's Sky - Das umfangreiche Sentinel-Update ist gestartet

Auch im Jahr 2022 ist die Entwicklung an der Weltraum-Erkundungssimulation No Man's Sky noch längst nicht abgeschlossen. Mit dem Sentinel-Update bringen die Entwickler wieder eine ganze Reihe kostenloser Neuerungen. Dazu zählen ein überarbeitetes Kampfsystem und neue Missionen. Außerdem können sich Spieler von einer Drohne begleiten lassen.Neben dem begleitenden Trailer verrät auch der Blick in das wie gewohnt umfangreiche Changelog , was das kostenlose Update 3.8 zu bieten hat. Größere Änderungen gibt es beim Kampfsystem, Kämpfe sollen sich dadurch nun dynamischer und abwechslungsreicher spielen. Es gibt neue Waffen und weitere Anpassungsoptionen für bereits vorhandene Waffen, eine Betäubungsgranate sowie eine neue Tarnvorrichtung, mit der sich Abenteurer auch mitten im Kampf unsichtbar machen können.Durch eine neue KI wird der Minotaurus-Exo-Mech zum Begleiter, der sich auch im Kampf als äußerst nützlich erweisen kann. Außerdem können Spieler ihrer eigene Roboterdrohe zusammenbauen, die sie dann ebenfalls begleitet.Auf technischer Seite stehen neben einer visuellen Überarbeitung von Waffen (z.B. neue Licht- und Aufpralleffekte) auch AMD FidelityFX Super Resolution 1.0 und Nvidia DLAA sowie die native Unterstützung des Steam Decks.